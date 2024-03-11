В этом году фестиваль начнется 16 марта в 11:00

Жителей и гостей Алтайского края приглашают на фестиваль «Сибирская масленица», который пройдет на «Сибирском подворье» 16 марта. Время начала 11.00.

Организаторы праздника рекомендуют приезжать пораньше, чтобы спокойно припарковаться (на фестивале будет парковка на 4 тысячи мест).

Для гостей, остановившихся в Белокурихе, на время праздника будет курсировать автобус.

Организаторы обращают внимание на то, что во время фестиваля изменится схема движения по трассе на подъезде к комплексу.

Схема проезда на фестиваль Фото: https://t.me/admbiysk/8210

погода на 3 дня , прогноз погоды на 10 ,

Взято отсюда