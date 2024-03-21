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Глава одного из округов региона посоветовал не подвергать себя опасности и покинуть приграничные села. Жителей готовы принять в Ярославской области

Жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области посоветовали покинуть регион. Об этом написал глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев в своем Telegram-канале.

“Коллеги из Ярославской области готовы принять грайворонцев. Пожалуйста, напишите мне, кто готов уехать. Мы организуем отъезд”, – написал Бондарев.

Глава округа отметил, что жителям стараются доставлять продукты питания, однако все зависит от оперативной обстановки.

Ранее сообщалось, что из-за обстрелов со стороны ВСУ из Белгородской области вывезут порядка 9 тысяч детей. Их перевезут в другие города.

Взято отсюда