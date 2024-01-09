Мандарины Фото: pixabay.com

Не уследившему за состоянием товара магазину выдадут предостережение. Покупателям напомнили, что они имеют право потребовать убрать испортившийся товар с полок

Житель Горно-Алтайска увидел в магазине испорченный мандарин и решил опубликовать свою жалобу в соцсетях, пишут “Новости Горного Алтая”.

По словам пользователя, непрезентабельные цитрусы, в том числе и полностью покрытые плесенью, продавались в одном из магазинов сети “Аникс”.

“Неужели мы заслужили зеленые, гнилые, плесневелые мандарины?” – сокрушается он.

Республиканское управление Роспотребнадзора обратило внимание на некондицию, товар уже сняли с реализации, магазину выдадут предостережение.

Потребителям напомнили, что при обнаружении испорченной продукции они имеют право сами потребовать у продавца снять товар с реализации и написать претензию.

Ранее в Каменской межрайонной больнице в Алтайском крае пациент инфекционного отделения нашел в огромной щели между полом и стеной мертвую мышь.

Взято отсюда