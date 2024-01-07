Жители Алтая в 2024 году будут летать во многие города по дорогим билетам

Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало список авиарейсов, которые получат субсидии из бюджета. Из аэропорта Барнаула будет всего два таких рейса: в Сургут и Екатеринбург.

В 2023 году в барнаульском аэропорту было семь субсидированных рейсов. Среди них такие направления, как Челябинск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Омск. На эти цели Росавиация выделяла 119 миллионов рублей.

Что касается рейсов до Сургута и Екатеринбурга, то их будет субсидировать государство. В Сургут самолеты будут летать с января по апрель и с сентября по декабрь. Перевозить пассажиров будут на 70-местном самолете АTR 72. Софинансирование в размере 50% предоставит ХМАО.

В Екатеринбург из Барнаула будут летать самолеты SSJ 100 авиакомпании Red Wings четыре раза в неделю в течение всего 2024 года. Рейс будет финансироваться также из бюджетов Алтайского края и Свердловской области. Они взяли на себя 30,5% расходов на перелет.

Взято отсюда.

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