Электричество. Линия электропередач. Фото: "Толк"

Аварийные бригады энергетиков устраняют возникшие в условиях непогоды повреждения на электросетях. Точных сроков пока не называют

В районах Алтайского края из-за непогоды 31 декабря произошли аварии на электросетях.

Так, ЧП на Залесовской подстанции привело к тому, что половина сел округа, включая райцентр, осталась без электричества.

“Бригады электриков работают, но при аварии сроки назвать сложно, и даже невозможно. Будем надеяться, что электроснабжение восстановят в ближайшее время”, – написал в Telegram-канале глава глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев.

Также есть перебои с подачей света в Новоалтайске и в Заринском районе, добавляют “Вести Алтай”.

Ранее часть Барнаула и пригорода тоже осталась без электричества. Позже в поселках удалось восстановить его подачу по резервной схеме.

“Энергетики продолжают работы по устранению повреждения на сетях 110 кВ. Для безопасного проведения работ энергетиками временно ограничена подача электроэнергии в пригородные поселки Центрального района”, – сообщили в администрации Барнаула.

По вопросам электроснабжения можно обращаться в контакт-центр по номеру: 8 800 220 02 20.

Взято отсюда