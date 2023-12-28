Жители Алтайского края могут отдать свои голоса за лучших муниципальных служащих и их проекты

Стартовал этап народного голосования Всероссийской муниципальной премии «Служение», которая проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. До 14 января 2024 года любой желающий может проголосовать за муниципальные проекты, управленческие решения и кандидатов. Отдать свои голоса можно на официальном сайте премияслужение.рф .

Всего на премию «Служение» поступило почти 19 тыс. заявок, при этом из регионов Сибири – более 1,8 тыс. На получение наград претендуют главы муниципальных образований, муниципальные служащие и работники муниципалитетов, работники муниципальных организаций, председатели, исполнительные директора и сотрудники Советов муниципальных образований субъектов РФ и другие участники.

«Народное голосование — важнейший этап премии «Служение»—говорит член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева. —Вся страна сможет выбрать муниципальные практики, созданные людьми для людей, а главное — познакомиться с историями муниципальных служащих, чья работа по-настоящему является отображением принципа «служения»».

Премия вручается в номинациях: «Мой край — моя гордость», «Малая родина — сила России», «Защита отечества — общее дело», «Объединяя усилия — умножаем возможности», «Инициатива каждого — общий успех», «Прямой разговор — доверие к власти», «Опыт наставника — успех молодых», «Новые технологии — новые возможности», «Судьба человека — гордость Отечества». В каждой из этих номинаций можно проголосовать за один проект, управленческое решение или кандидата. Сделать это нужно до 14 января 2024 года, а наградят победителей 16 января.

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