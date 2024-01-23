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Жители Алтайского края могут поздравить участников СВО с Днем защитника Отечества

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Жители Алтайского края могут поздравить участников СВО с Днем защитника Отечества

Источник фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

«Женское движение Единой России» и Комитет семей воинов Отечества в Алтайском крае запустили акцию «Zа победу. Zа наших. Zа правду». Она приурочена к Дню защитника Отечества и направлена на поддержку земляков в зоне специальной военной операции. Посылки можно приносить по нескольким адресам в Барнауле и в местные отделения «Единой России» по всему краю до 14 февраля.

Партийцы и общественники предлагают в первую очередь отправить на передовую вязаные вещи, термокружку или термос, пауэрбанк, чай, кофе, сладости, письма и поздравительные открытки.

«Важно, чтобы посылки были компактными, так мы сможем передать их большему количеству бойцов. Можно собрать именную посылку, она обязательно найдет адресата. Для этого надо указать на коробке воинскую часть, ФИО бойца, его позывной и номер телефона для связи. Поддержка земляков, доброта и тепло каждого из нас станут лучшим подарком к Дню защитника Отечества», – сказала координатор «Женского движения Единой России» в Алтайском крае и руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Кристина Юстус .

Она доставит посылки в зону СВО к 23 февраля в ходе очередной гуманитарной миссии.

Посылки можно передавать в региональное и местные отделения «Единой России», Штаб общественной поддержки Алтайского края, региональное отделение Комитета семей воинов Отечества и филиал государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» и ТОС Западный в Барнауле.

Взято отсюда.

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