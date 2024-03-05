Жители Алтайского края могут принять участие в театральном фестивале «Характеры»

В период с 25 по 27 июля в рамках «Шукшинских дней на Алтай» пройдет театральный фестиваль «Характеры».

Традиционным местом проведения станет мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина в селе Сростки Бийского района. В этом году фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры» посвящен 95-летию Василия Шукшина, 115-летию со дня рождения его матери Марии Куксиной, а также Году семьи, уточнили в Минкультуры Алтайского края.

Прием заявок на участие продлится до 10 июля.

Принять участие могут народные театры, молодежные театральные студии, детские театральные коллективы и отдельных исполнителей. Есть возможность представить свои работы в номинациях «Театральная работа» и «Художественное чтение».

Записи конкурсных работ принимают по адресу: 659375, Алтайский край, Бийский район, село Сростки, улица Советская, 86. Уточнить информацию можно у координатора проекта Натальи Алексеевны Чифуровой по телефону (3854) 76-11-35, nau@shukshin-museum.ru.

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