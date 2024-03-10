Жители Алтайского края могут принять участие в творческом конкурсе на экологическую тематику

В Алтайском крае проходит конкурс «Природы хрупкая душа…».
На конкурс представляются графические, живописные или выполненные в иных плоскостных техниках работы: иллюстрации к художественным произведениям экологической тематики алтайских писателей, сюжеты на тему лесов Алтая и экологические плакаты.
Конкурс проводится в двух возрастных группах: младшая (7 – 13 лет) и старшая (14 – 17 лет).
Работы принимаются до 31 мая по адресу: Барнаул, ул. Л. Толстого, 2.
Лучшие картины будут экспонироваться в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая с 11 сентября по 27 октября.
Торжественное награждение победителей и лауреатов состоится 25 октября.
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