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Жители Алтайского края начали сообщать о подтоплениях придомовых участков

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Жители Алтайского края начали сообщать о подтоплениях придомовых участков

Известно о подтоплениях в Краснощековском, Шипуновском, Чарышском и других районах

Жители Алтайского края начали сообщать о подтоплениях приусадебных участков, а также участков улиц, сообщают “Вести Алтай” со ссылкой на данные МЧС. Так, по данным ведомства, от жителей края поступило 17 обращений о подтоплениях в разных районах.

Например, в Краснощёковском районе к домам вода не подошла, но были затоплены участки улиц и огороды в низинах. Талые воды там откачивали с помощью насосной станции и водяных помп. При необходимости будут прокапывать дополнительные канавы для отвода воды. 

Кроме Краснощёково,  известно о подтоплениях в Шипуновском, Чарышском, Усть-Калманском районах и в Барнауле.

Об угрозе сильного паводка в этом году спасатели уже предупредили жителей края. По прогнозам, он может быть таким же сильным, как в 2018 году. Это связано с тем, что погодные условия этой зимы — оттепели и заморозки привели к промораживанию верхнего слоя почвы. И даже при условии очень теплой весны оттаивать земля будет долго.

Первую волну паводка прогнозируют в третьей декаде марта, вторую — в середине мая.

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Взято отсюда

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