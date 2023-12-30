Коммуналка, ЖКХ Фото: "Толк"

Некоторые жители Алтайского края заметили, что их “зимние” платежи возросли и решили узнать, как с этим обстоят дела у других плательщиков

Жители Алтайского края в соцсетях обсуждают коммунальные платежи за декабрь, сообщает Barnaul22.

В частности, жильцы “трешки” Индустриального района пожаловались на возросшие суммы в квитанциях: им пришло 14 тысяч рублей вместо привычных 11.

Платежка Фото: Барнаул 22

“Тут Дед Мороз сегодня квитанцию подкинул, в аккурат перед Новым годом. Цифры такие видим впервые за много лет, раньше было максимум в эти зимние месяцы – 11.000р. Обычная трёшка 90 квадратов в Индустриальном районе”, – говорится в сообщении.

Жители края в комментариях поделились своими цифрами в документах. Многие не заметили значительного роста в суммах.

“Всё как обычно, когда отопление. 53 кв 8200 рублей (трешка).То ли ещё будет. Это цветочки, ягодки впереди. Наценка 14,2% в июле! Ждёте?”;

“Да… вместо 6-7, тоже 10 пришла”;

“Ну что плакаться-то? Это плата барнаульцев копейки при тарифе по отоплению 2488 руб за Гигу, а вот в Ребрихе за однушку 30 м2 под 9600 только за отопление, так как Гига 4586 руб там стоит. Год там общественники через краевую Прокуратуру боролись за пересчёт тарифа из-за перевода основной котельной на газ. В итоге пшик, а не результат: на полгода тариф на тепло снизят аж на 150 руб до 4435 руб с Гиги, но с 1 июля опять поднимут до 4744 руб”;

“Только отопление 6800”;

“45 кв. 7500 отдала, 2600 за отопление, при том что мерзли почти весь декабрь”;

“95 кв: общая со светом 8500 рублей. Павловский тракт – Ускова. В прошлом году 10500 было”, – пишут комментаторы.

Напомним, что в Алтайском крае с 1 июля 2024 года вырастут тарифы на ЖКУ. Предельный рост общего платежа за коммуналку для жителей региона ограничен индексом в 14,2%

Взято отсюда