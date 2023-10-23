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Жители Алтайского края обсуждают, пора ли уже переобувать автомобили

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Резина. Шины Фото: unsplash.com

В Алтайском крае резко ухудшились погодные условия. После этого Госавтоинспекция Барнаула призвала водителей сменить летнюю резину на зимнюю

Жители Алтайского края обсуждают в соцсетях, пора ли на фоне ухудшения погоды “переобувать” автомобили или лучше немного подождать. Об этом говорится в Barnaul22.

“Хотела бы спросить у экспертов. Стоит ли переобуваться или подождать еще неделю? Живу за городом, смотрю прогноз погоды, днем – плюс, ночью – минус. В раздумьях…”, – спросила Наталья.

Большинство комментаторов отметили, что “время уже пришло”, однако были и те, кто счел, что не стоит торопиться.

“Сегодня переобул на зимние, так как по утрам будет достаточно скользко”;
“Думаю уже можно переобувать”;
“Переобулись, следующая неделя перепады температур, снег. Неделя плюс, неделя минус уже ничего не решает, что тянуть?”;
“С середины той недели начнётся минус…”;
“Снег ложится в 15 числах ноября – можно пока не сильно паниковать”;
“Липучку можно переобувать, а от шипов на голом асфальте толку нету, только износ шипов повышенный”;

Ранее водителей Барнаула призвали “переобуться” в зимнюю резину.

Источник

город горняк
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