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Жители Алтайского края отправили в зону СВО около 2,5 тысяч бесплатных посылок

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Жители Алтайского края отправили в зону СВО около 2,5 тысяч бесплатных посылок

Бесплатные посылки в зону специальной военной операции можно оформить только в почтовых отделениях

С мая по декабрь 2023 года года жители Алтайского края отправили 2449 бесплатных посылок для военнослужащих в зону специальной военной операции, сообщает правительство региона.

Всего за восемь месяцев с начала акции “Почта России” обработала по всей стране более 160 тысяч таких отправлений.

Отметим, что бесплатные посылки в зону специальной военной операции можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг. Такие посылки компания обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их прохождения.

При отправке писем и посылок необходимо указать индекс 103400, написать “город Москва-400”, фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части. Номер воинской части можно узнать у самих военнослужащих или в военкомате, где их призывали.

“К посылкам военнослужащим мы относимся с особой ответственностью. При приеме сотрудник почты проверяет ее содержимое, взвешивает отправление и при необходимости оформляет отправку в нескольких коробках. Посылки со всей страны попадают в логистический центр «Почты» в Москве. Там «Почта» передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам», – подчеркнул Константин Попов, директор Управления федеральной почтовой службы Алтайского края .

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Взято отсюда

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