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Жители Алтайского края передали новогодние подарки и гуманитарную помощь росгвардейцам в зону СВО

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Жители Алтайского края передали новогодние подарки и гуманитарную помощь росгвардейцам в зону СВО

В Алтайском крае жители региона собрали новогодние подарки и гуманитарную помощь для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Металлурги ООО «Литейные детали» изучив всю доступную информацию и узнав пожелания росгвардейцев, разработали и изготовили партию отопительного оборудования – печи для бойцов, встречающих новогодние праздники в боевых условиях. Накануне праздника «теплый подарок» был передан командованию воинской части Росгвардии. Одновременно с печами были переданы новогодние посылки от сотрудников Следственного Управления Следственного Комитета России по Алтайскому краю и общественных организаций города Рубцовска.

«Выражаем огромную благодарность за внимание и подарки. Поверьте, для нас это много значит. Спасибо коллективу завода за отличные печи, спасибо сотрудникам следственного управления и их детям за переданные посылки. Спасибо всем за неравнодушие, за поддержку! Поздравляем всех земляков с Новым Годом и Рождеством! Мы вернемся домой, победа будет за нами!» – поблагодарили горожан военнослужащие Росгвардии.

Взято отсюда.

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