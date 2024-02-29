Заместитель генпрокурора выслушал проблемы людей и дал поручения алтайскому ведомству. Также он разъяснил людям действующее законодательство по интересующим их вопросам

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин лично пообщался с жителями Алтайского края и выслушал их жалобы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ по СФО. Он провел личный прием граждан в Новоалтайске вместе с прокурором края Антоном Германом, а также районными прокурорами, представителями власти и др.

Так, к Демешину обратились жители Барнаула, Новоалтайска, Алейска, Заринска, Алтайского, Павловского, Быстроистокского, Хабарского и Топчихинского районов. Проблемы, с которыми они пришли, касались переселения из ветхого и аварийного жилья, содержания улично-дорожной сети, ненадлежащего уличного освещения, обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, защиты жилищных прав детей-сирот и участников долевого строительства, транспортного обслуживания населения.

Демешин разъяснил обратившимся законодательные нормы и поручил прокурору края организовать проверки.

“При выявлении нарушений закона принять исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление прав граждан и привлечение к ответственности виновных лиц”, – говорится в сообщении.

Генпрокуратура РФ по СФО поставила на контроль решение вопросов и результаты проверок.

Ранее “Толк” писал, что в Барнауле затянулось строительство ФОКа на улице Сиреневой. По инициативе замгенпрокурора Дмитрия Демешина началось уголовное разбирательство.

Взято отсюда