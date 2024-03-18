Жители Алтайского края получили награды от Владимира Путина

Высокими государственными наградами РФ отмечены заслуги некоторых жителей Алтайского края.

Так, орденом «Родительская слава» награждены Валентина и Яков Фризены из Немецкого национального района, Людмила и Сергей Швецовы из Локтевского района.

Семья Фризен воспитывает пятнадцать детей. Старшие помогают младшим и родителям, вместе трудятся на приусадебном участке.

Семья Швецовых воспитывает одиннадцать детей. У них все посвящено нравственному воспитанию, развитию творческих задатков и приобщению к труду. Родители имеют Почетные грамоты, благодарственные письма от руководства школы и администрации Локтевского района.

Также медалью ордена «Родительская слава» награждены Юлия и Валерий Шушаковы из Бийска. Их семья воспитывает пятерых детей. Юлия Викторовна – домохозяйка, а Валерий Николаевич – активист. Много сил и времени уделяет детям, их развитию.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены сотрудники филиала ОАО «Российские железные дороги»: мастер участка производства из Новоалтайска Вячеслав Пенкин и старший электромеханик тяговой подстанции из Заринского района Алексей Цыкалов.

Медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока» награждены сотрудники этой же организации: машинист насосной установки железнодорожного водоснабжения из Кулундинского района Олег Жеребков и замглавного ревизора по безопасности движения поездов из Барнаула Евгений Иванов.

Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено еще одному работнику «РЖД»: диспетчеру маневровому железнодорожной станции Алтайская Алексею Карпунину и машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Барнаул Тагиру Кичибекову.

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю Тамбовской средней общеобразовательной школы Романовского района Валентине Несиной.

Губернатор Виктор Томенко направит в адрес награжденных поздравительные телеграммы.

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