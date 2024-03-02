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Жители Алтайского края потеряли доступ к «Госуслугам» после действий мошенников

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Жители Алтайского края потеряли доступ к «Госуслугам» после действий мошенников

Зарегистрировано несколько инцидентов взлома учётных записей граждан.

Источник фото: unsplash.com

В Барнауле 55-летняя женщина потеряла доступ к профилю на «Госуслугах» после звонка мошенников, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Злоумышленники представились сотрудниками оператора сотовой связи и убедили женщину в том, что её номер телефона вскоре станет недействительным. Для предотвращения этого мошенники попросили назвать код из смс-сообщения.

Вскоре жертва обмана не смогла воспользоваться «Госуслугами» и запросила блокировку учётной записи.

С аналогичной проблемой столкнулась 31-летняя жительница краевой столицы, женщина не изменила устаревший номер в своём профиле, а новый владелец номера получил доступ к её данным и оформил на её имя кредиты и займы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Взято отсюда.

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