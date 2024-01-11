Телефон. Звонок. Мошенники Фото: Толк

Сотрудники полиции призывают жителей Алтайского края не называть коды и пароли неизвестным лицам и обратить внимание на схемы обмана

Жители Алтайского края не перестают вестись на уловки мошенников и терять крупные суммы денег.

Так, 92-летняя жительница Ярового потеряла 1,2 млн рублей после звонка аферистов. Ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь попала в ДТП: шла на красный свет по пешеходному переходу и не уступила дорогу автомобилю. Девушка-водитель из-за этого якобы врезалась в ограждение и получила травмы, сообщили в ГУ МВД по краю.

Звонившие заявили, что на лечение пострадавшей потребуется 1 млн рублей, который нужно передать курьеру, что и сделала пенсионерка. Через некоторое время ей опять позвонили и потребовали еще 200 тысяч рублей. Она снова выполнила инструкцию звонившего и передала деньги курьеру.

Уже позже пенсионерка решила позвонить своей дочери, которая пояснила, что с ней все в порядке.

Сотрудники полиции задержали 20-летнего курьера, который забирал деньги. Парень пояснил, что нашел работу в интернете и решил подзаработать перед праздниками.

Еще один 33-летний житель Бийска стал жертвой мошенников, решив заработать на инвестициях, пишет “Бийский рабочий”.

Мужчина увидел в интернете рекламу, заполнил анкету, и в этот же день ему перезвонил представитель бизнес-платформы. Сотрудник рассказал, что для работы необходимо установить специальное приложение, внести деньги на электронный счет, после чего клиент сможет отслеживать котировки акций.

За несколько недель бийчанин внес на электронный счет около 1,7 млн рублей, однако вернуть обратно с этой суммы получилось только около 40 тысяч. После этого консультант-мошенник перестал выходить на связь.

61-летнему жителю Рубцовска позвонил “оператор мобильной связи” и убедил его сменить тариф. Для этого он попросил назвать код, который пришел абоненту на телефон. После получения кода разговор прекратился, сообщили в Telegram-канале полиции. Через некоторое время мужчине снова позвонили и сообщили, что на него оформлен кредит в размере 40 тысяч рублей.

51-летнюю рубцовчанку обманули примерно по такой же схеме. Ей позвонил “сотрудник связи” и сообщил, что у нее заканчивается договор на пользование сим-картой и его необходимо продлить. Для продления договора она назвала данные, пришедшие ей на телефон в СМС. Позже выяснилось, что на женщину оформили кредит на сумму 500 тысяч рублей.

Ранее жительница ЗАТО Сибирский поверила мошенникам и лишилась более миллиона рублей.

Взято отсюда