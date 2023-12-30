Жители Алтайского края рассказали, как они необычно встретили Новый год

А что если Новый год не такой? Выбивается из привычного формата, и становится новогодняя ночь совершенно особенной?

Под стук колёс

Этой новогодней дорожной историей с нами поделилась жительница Заринска Лариса Подря. Для нее и ее близких 2016 год остался в памяти, как один из самых чудесных и романтичных. А все дело в том, что встретила она его в плацкартном вагоне поезда «Барнаул – Москва».

– Я и мой супруг Виктор в Москве бывали не единожды. Но вот увидеть украшенную огнями столицу Родины нам не доводилось никогда, – рассказывает путешественница. – И отправиться в Москву, чтобы увидеть главную елку страны, мы решили спонтанно, буквально в последних числах декабря. Когда дело дошло до билетов, то поняли, что ни о каком купе и речи быть не может: оставались единичные места, и те в плацкартном вагоне. Конечно, купили, решив взять с собой в новогодний вояж внучку Алину, которой было на тот момент всего 10 лет.

Поезд отправлялся в путь в 23.50. Ровно за десять минут до того момента, когда в Сибири в небо будут запущены новогодние салюты, и люди будут поздравлять друг друга с наступившим годом. Вагон оказался новым, очень комфортным, а проводницы в новогодних костюмах, больше похожие на Красных Шапочек из детской сказки, были расторопными и, как полагается хозяевам, гостеприимными!

Конечно, зная о том, что Новый год придется встречать в пути, Лариса подготовилась: была с собой и курица в фольге, и колбаска, и праздничные мандарины, и бутылка шампанского. Все в вагоне, не успев занять места, начали с того, что метали на стол все, что было приготовлено заранее. Стучали вагонные стаканы подстаканники, женские голоса отдавали команды мужчинам, чтобы достали то и это, говорили, в какой сумке что лежит. А ребятишки, которых в вагоне было предостаточно, как галчата, носились по проходу и водили носами, реагируя на запахи домашней снеди!

В одном плацкартном купе с Ларисой и ее родными ехала молодая девушка Анна, которая, как выяснилось в ходе знакомства, работала учителем английского языка в одной из гимназий Барнаула. Она – первая, но далеко не единственная попутчица, с которыми в тот вечер свела судьба семью Ларисы.

Ровно в полночь громкой связи ко всем пассажирам обратился начальник поезда. Он, словно президент, поздравил всех с наступившим годом и дал старт самому грандиозному празднику!

В проходах люди чокались стаканами для чая, в которых, быть может, впервые за год плескалось игристое вино, обнимались и целовались! «С Новым годом! С новым счастьем!» – и снова по кругу! Обнять и соседа справа, и слева, и прижаться к окну, наблюдая за бегущими гирляндами оставляемого города!

А потом были песни, шутки, проводницы играли с детьми, люди танцевали и желали друг другу здоровья и счастья!

«Поздравляем, у вас девочка!»

Почти стерлись на карте Заринского района очертания села под названием, Клабуковка – живет там единственный житель. Находится оно почти в тайге, в стороне Кузбасса, за 18 километров от села Хмелёвка. Там, в Клабуковке, по воспоминаниям его коренной жительницы Ирины Цыпленковой, в далеком 1998 году проживало порядка двухсот жителей, в школу бегала местная ребятня, едва дышал леспромхоз. Ирина же, получив диплом фельдшера в Барнаульском училище, вернулась с дипломом на малую родину и пришла работать в ФАП.

В том 1998 году, в декабре, ровно 31 декабря, Татьяна, односельчанка Ирины, и уже многодетная мать, надумала рожать своего четвертого ребенка. И все бы ничего, но в ту пору такой буран на несколько дней накрыл Причумышье, что дорог не было – одни направления.

Утром Ирина и врач Василий Афанасьев пришли к роженице. Все по плану – схватки редкие, но родовая деятельность говорила о том, что непременно родит к полуночи!

В обед, когда вовсю в семье Ирины готовились блюда на праздничный стол, снова навестили Татьяну. И снова рано…

И вот, когда часовая стрелка приближалась к 23 часам, пошли снова. И стало очевидно – теперь ждать и помогать.

Супруг Татьяны грел воду на горячей печи, дети, мало понимавшие, что происходит, испуганно выглядывали из комнаты, а медработники стали готовиться к родам.

Все произошло, как по учебнику: без осложнений. Да если бы и были таковые, то на помощь «с большой земли» надеяться не приходилось – непогода не оставила даже малейшего шанса для техники.

– Девчуля родилась здоровой, красивой! – вспоминает Ирина Цыпленкова. – Домой я пришла около полуночи. Родители, муж и сын с нетерпением ждали меня. А я, уставшая и возбужденная после такого опыта, только и могла, что улыбаться!

Девочку назвали Викторией. И до той поры, пока их семья не переехала из Крапивки в Казахстан, мы дружили с ней: знала она, что той ночью я была одной из первых, кто взял ее на руки.

Неизвестно, кому повезло

Маргарита Малеева родом из с. Семёновка Третьяковского района Алтайского края. Но на тот момент, когда произошла эта новогодняя история, она уже жила в Заринском районе, в с. Верх-Камышенке, куда ее, выпускницу Бийского педагогического училища, направили по распределению работать в детский сад.

Но на малой родине остались не только родственники и подруги, но и зазноба сердца – Андрей. Его Маргарита знала с детства, а вот серьезные чувства проснулись в молодых людях лишь тогда, когда Андрей проходил срочную службу в армии. Хотя и в Верх-Камышенке молоденького педагога заприметил и стал ухаживать за ней местный парень Александр.

Под Новый год, 30 декабря 1986 года, Маргарита отправилась в Третьяковский район. Звали родственники, да и Андрей в письмах писал, что его родители настаивают на сватовстве и свадьбе. На перепутье была Маргарита: и Андрей, и Саша были одинаково милы ее сердцу. «Да будь что будет», – думала 20-летняя Маргарита, садясь в электричку, которая должна была ее домчать до Барнаула, откуда на поезде можно было добраться до места назначения.

Поездов в то время и в том направлении было мало, а точнее – один в несколько дней. Поэтому успеть на него было очень важно. Но этому, как теперь говорит Маргарита, не суждено было сбыться…

– Села в электричку, еду, – рассказывает собеседница. – И перед самым Новоалтайском электричка останавливается. И стоит. Минуту, десять, тридцать… И никто не знает причины остановки. Минут за 40 до отправления поезда я еще была спокойна, а когда осталось менее 20 минут – и к горлу ком, и слезы на глазах…

Стоял электропоезд ровно до той минуты, когда с Барнаульского железнодорожного вокзала тронулся поезд «Бийск – Лениногорск», на котором я должна была ехать.

Уже в Барнауле, пристроившись на окошке вокзала, я без сна провела ночь. Думала и переживала… Телефонов не было… А утром отправилась назад к себе в Верх-Камышенку.

Но и тут Новый год она встретила не одна: под вечер за ней зашел Александр и пригласил на праздник.

– А потом пришло письмо от Андрея, он недоумевал… А что мне сказать? Написала прямо: «Вышла замуж».

Вот так два последних дня декабря решили мою судьбу».

Сейчас Маргарита и Александр в браке уже 37 лет, воспитали красавицу-дочь Марину. Андрей тоже женился. Но не сразу, а года через три после того случая. Тоже с женой воспитали сына. И тоже брак один и навсегда.

ЛИТВИНОВА Ксения Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай горно алтайск , новости алтай лента новостей ,