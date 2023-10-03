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Жители Алтайского края рассказали о новом виде попрошайничества

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Бензин, топливо, заправка Фото: unsplash.com

Горожане отмечают, что из-за таких попрошаек без помощи может остаться действительно нуждающийся человек, так как ему попросту не поверят

Житель Барнаула в соцсетях рассказал, что на трассе Барнаул-Новосибирск заметил мужчину, который “падал на колени, крестился и просил остановиться”, сообщает “КП на Алтае”.

Остановивший пояснил, что его друзья заправили машину всего на два литра, поэтому бензин закончился, а ему нужно срочно ехать. Горожанин поверил в историю, дал мужчине 500 рублей и уехал. Чуть дальше по трассе он сделал разворот и направился в сторону Барнаула. Проезжая мимо этого места, он снова увидел того же мужчину, снова падающего на колени и умоляющего других автомобилистов остановиться.

Горожанин посчитал, что история с бензином – просто предлог, чтобы выманить деньги.

Как оказалась, в Барнауле такие истории не редкость, и с этим сталкивались многие автомобилисты.

“Первый раз встретила таких людей на трассе лет 6 назад. А весной этого года на Змеиногорском тракте парнишка тормозил машины, рассказывая, что якобы купил машину, потратил деньги на ремонт, а на бензин не хватает”, – рассказала Елена.

Оказалось, что одно из самых популярных мест у таких попрошаек – АЗС на Павловском тракте между улицами Трактовая и Звездная. Примерно с такой же легендой ходят люди возле торговых центров.

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