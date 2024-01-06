Жители Алтайского края сдали в Росгвардию почти 50 единиц незаконного оружия

В Управлении Росгвардии по Алтайскому краю подвели итоги работы по приему у населения незаконно хранящегося оружия

Как сообщают в Управлении Росгвардии по Алтайскому краю, в ходе добровольной кампании жители Алтайского края сдавали в региональные подразделения лицензионно-разрешительной работы войск нацгвардии РФ незаконно хранящееся оружие.

Так, в 2023 году управлением было получено 48 единиц, в том числе 41 единицу охотничьих гладкоствольных длинноствольных ружей и 1 ствол к гладкоствольному оружию, 1 единицу нарезного оружия, 3 единицы газового оружия, 1 единицу оружия ограниченного поражения, 1 обрез, а также 180 патронов для различных видов оружия и 1235 граммов пороха.

– Всем добровольно сдавшим оружие назначены денежные выплаты в размере от 500 до 8 800 рублей, в зависимости от вида оружия, а также его состояния и исправности, – сообщили в Росгвардии. – Общая сумма вознаграждений, произведенных населению за 12 месяцев 2023 года в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» составила 282 660 рублей.

Также здесь напомнили, что в соответствии с действующим законодательством за незаконное хранение оружия, его основных частей и боеприпасов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, однако лица, добровольно сдавшие эти предметы, освобождаются от административной и уголовной ответственности.

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Взято отсюда