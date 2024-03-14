реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Жители Алтайского края смогут очно проголосовать за объекты благоустройства

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Жители Алтайского края смогут очно проголосовать за объекты благоустройства

В 2024 году Алтайский край в четвертый раз принимает участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

С 15 по 17 марта жители всех городов и ЗАТО Сибирский смогут сделать это в очном формате в специальных пунктах.

Как пояснили в Минстрое региона, жители выберут, какие общественные пространства будут благоустроены в следующем году из более чем 100 пространств. Так, в Алейске на выбор жителей предложат девять территорий, по четыре объекта в Белокурихе и Горняке, 13 – в Бийске, шесть – в Заринске, по два в Новоалтайске, Славгороде и Камне-на-Оби, 10 – в Рубцовске, по три в Яровом и Змеиногорске, и пять в ЗАТО Сибирский. Еще порядка 80 объектов вынесено на голосование в 25 сельских и поселковых советах.

Больше всего объектов предложено для выбора барнаульцам – 37 общественных территорий. В том числе по обращению инициативной группы жителей в перечень территорий был добавлен новый объект – территория за торговым центром «Европа» на улице Шумакова, 9.

Адреса информационных точек волонтеров можно посмотреть на официальном сайте национальных проектов.

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , горно алтайск свежие новости республики алтай ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Что такое Разгуляй и как по всем правилам провести…

Фото: pixabay.com В четверг Масленичной недели наступает перерыв в хождении…

Главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко посетила Алтайский…

Марьяна Анатольевна встретилась с общественниками, студентами и медиками. В ходе…

В УФИЦ №1 и №2 КП-2 УФСИН России по…

Помощник благочинного города Бийска по тюремному служению иерей Дмитрий Камбалин…

Что означают сны на Авдотью Свистунью и что строго…

Фото: stine moe engelsrud с сайта Pixabay В этот день…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp