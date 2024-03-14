Жители Алтайского края смогут очно проголосовать за объекты благоустройства

В 2024 году Алтайский край в четвертый раз принимает участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

С 15 по 17 марта жители всех городов и ЗАТО Сибирский смогут сделать это в очном формате в специальных пунктах.

Как пояснили в Минстрое региона, жители выберут, какие общественные пространства будут благоустроены в следующем году из более чем 100 пространств. Так, в Алейске на выбор жителей предложат девять территорий, по четыре объекта в Белокурихе и Горняке, 13 – в Бийске, шесть – в Заринске, по два в Новоалтайске, Славгороде и Камне-на-Оби, 10 – в Рубцовске, по три в Яровом и Змеиногорске, и пять в ЗАТО Сибирский. Еще порядка 80 объектов вынесено на голосование в 25 сельских и поселковых советах.

Больше всего объектов предложено для выбора барнаульцам – 37 общественных территорий. В том числе по обращению инициативной группы жителей в перечень территорий был добавлен новый объект – территория за торговым центром «Европа» на улице Шумакова, 9.

Адреса информационных точек волонтеров можно посмотреть на официальном сайте национальных проектов.

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Взято отсюда.

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