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Жители Алтайского края смогут увидеть космическую медузу в небе

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Жители Алтайского края смогут увидеть космическую медузу в небе

Небо. След. Звезды Фото: pixabay.com

“Космической медузой” называют след от ракеты. Для того чтобы его разглядеть, нужно найти безоблачное вечернее небо и смотреть в определенную сторону

Жители Алтайского края смогут увидеть запуск ракеты-носителя “Союз-2.1а” с пилотируемым кораблем “Союз МС-25” с космодрома Байконур. Он запланирован на 21 марта в 20.21, сообщает “Бийский рабочий”.

В небе над Алтайским краем будет видна “космическая медуза” – след от ракеты. Для этого небо должно быть чистым, поэтому нужно найти темную, неподсвеченную фонарями местность и открытый горизонт на южное и западное направление. После запуска необходимо подождать несколько минут, а затем смотреть на небо и западный горизонт.

“Союз МС-25” доставит на МКС космонавтов Олега Новицкого и Марину Василевскую. Их дублерами выступят Иван Вагнер и Анастасия Ленкова. Они пробудут там около двух недель и вернутся на Землю 2 апреля. Отмечается, что на вывезенную ракету нанесено изображение, посвященное 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина, сообщает ТАСС.

Взято отсюда

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