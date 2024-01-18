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Жители Алтайского края смогут увидеть Юпитер и Уран рядом с Луной

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Жители Алтайского края смогут увидеть Юпитер и Уран рядом с Луной

В ближайшие дни в небе можно будет наблюдать сразу несколько необычных космических явлений

Морозная погода, установившаяся на Алтае, позволяет наблюдать в небе движение планет, которые приблизятся на минимальное расстояние к Луне.

Так, в ночь с 18 на 19 января максимально сблизятся Юпитер с Луна. 18 января Луна и Юпитер максимально приблизятся друг к другу. Увидеть яркую планету можно будет прямо рядом с полумесяцем. Сближение начнется в 21.42 по московскому времени, а время соединения – то есть наименьшего расстояния – придется на 23.40 по московскому времени, то есть в Бийске явление смогут наблюдать лишь те, кто проснется в четвертом часу ночи. Увидеть Юпитер можно будет невооруженным глазом. Это – очень яркая планета, в небе она горит оранжевым цветом.

В наблюдательном центре Барнаула сообщают, что можно будет сделать эффектные снимки, поскольку погода предвидится ясная. Кроме того в центре поделились фото, как выглядит это явление.

В ночь с 19 на 20 января можно будет наблюдать еще одно явление – Луна и Уран пройдут по одному прямому восхождению. Время соединения – 21.11 по московскому времени, то есть во второму часу ночи по алтайскому времени. Однако в отличие от Юпитера, Уран – тусклая планета, которую трудно заметить на небе, поэтому если нет возможности посмотреть в телескоп, то увидеть ее можно и в бинокль.

 

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Взято отсюда

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