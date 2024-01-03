Жители Алтайского края сообщают об ухудшении видимости на дорогах региона

Фото: Hans Braxmeier/Pixabay

Из-за порывистого ветра и снежных заносов на одной из трасс Алтайского края видимость составляет не более 10 метров, сообщают в соцсетях жители региона

Снежные заносы и порывистый ветер. На трассе “Барнаул – Бийск” осложняется дорожная ситуация из-за плохой видимости, сообщила подписчица telegram-канала “Инцидент Барнаул” .

Метели накрыли Алтайский край. Жители региона призывают друг друга в социальных сетях быть внимательнее и осторожнее. Так, подписчица одного из барнаульских telegram-каналов сообщила о порывистом ветре и снежных заносах на автодороге “Барнаул-Бийск”. Женщина сообщает, что “видимость достигает не более метров десяти”.

“Но люди едут и едут колоннами в любимый Горный Алтай“, – отмечает она.

Тем временем, на той же трассе уже зафиксировали ДТП с участием трех легковых автомобилей, говорится в telegram-канале “В Курсе22” .

“Будьте аккуратны на дороге”, – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что для движения открыли временно закрытую из-за плохих погодных условий дорогу регионального значения К-03 “Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области“.

Взято отсюда.

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