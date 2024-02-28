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Жители Алтайского края стали чаще менять имена и фамилии

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Жители Алтайского края стали чаще менять имена и фамилии

Имена. Фамилии. Таблички Фото: Unsplash.com

Процедура смена имени простая, и многие пользуются этой услугой. За последние два года это сделали уже более 3 тысяч человек

Жители Алтайского края стали чаще менять имена и фамилии. В 2023 году на это решились более 1,7 тысячи раз, сообщают “Вести Алтай”.

Причина смены имен простая: владельцам просто они не нравятся. Некоторые считают их неблагозвучными, а некоторым “советует нумеролог”.

От каких имен чаще всего отказываются, не уточняется. Однако известны имена, которые стали самыми популярными для новорожденных в прошлом году: Тимофей, Матвей, Александр, Варвара, Мария и Ева. Есть и экзотические имена, например Услада, Яромир, Терентий и Доброяр.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области более 11 тысяч жителей поменяли имя в 2023 году. Из них 480 – мужчины.

Взято отсюда

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