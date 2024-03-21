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Жители Алтайского края стали чаще посещать библиотеки и театры

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Жители Алтайского края стали чаще посещать библиотеки и театры

Жители Алтайского края стали чаще посещать библ иотеки и театры

По итогам 2023 года в регионе выросло число посещений библиотек и зрителей театрально-концертных организаций.

Такие данные были приведены сегодня, 21 марта, на расширенном заседании коллегии Министерства культуры Алтайского края, где подвели итоги работы в прошедшем году. В работе коллегии принял участие заместитель Губернатора Алтайского края Юрий Абдуллаев.

«Итоги в отрасли складываются из нескольких составляющих – это и грандиозные события, это объекты, на которых мы провели ремонтные работы. Также это и те показатели, которые мы не видим воочию, как мероприятия, но когда завершаем год и получаем итоговые цифры, составляем представление в какую сторону движется наш читатель, посетитель театров и музеев, – п ояснила журналистам министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. – Например, приятно отметить, что 7 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в 2023 году записались в библиотеки Алтайского края. А всего 38 процентов жителей региона – являются читателями библиотек. Также возросла и книговыдача молодежи в стационарном режиме. В 2023 году молодым читателям от 14 до 30 лет было выдано на 163 тыс. экземпляров изданий больше , чем в 2022 году.

Наши театры создали 42 новых спектакля. Растет и число зрителей. В 2023 году театрально-концертные организации региона посетило б олее 660 тысяч человек, это на 14 % процентов больше , чем в 2022 году.

Если говорить про объекты, то различные видами работ по строительству, реконструкции и ремонту были охвачены 106 объектов культуры».

Стоит отметить, что по итогам 2023 года о бщая сеть учреждений культуры в Алтайском крае составила 2029 сетевых единиц. Впервые за долгие годы она не только не сократилась, но и приросла на одну единицу – в поселке Белоярск построили новый культурно-спортивный комплекс.

В рамках коллегии после основного доклада министра культуры состоялась панельная сессия. Руководители краевых и муниципальных учреждений культуры поделились успешными практиками в своей работе.

Взято отсюда.

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