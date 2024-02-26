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Жители Алтайского края в 2023 году стали больше пить

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Жители Алтайского края в 2023 году стали больше пить

Бокалы Фото: pixabay.com

Аналитики использовали данные Росалкогольтабакконтроля. Самым популярным алкогольным напитком у россиян, как утверждают авторы исследования, остается пиво

Розничные продажи крепкого алкоголя в России достигли максимума за 7 лет, сообщили эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza и привели данные в разрезе по регионам.

В Алтайском крае в 2022 году на душу населения приходилось 5,4 литра крепкого алкоголя, в 2023 году этот показатель вырос на 5,5% — до 5,7 литра.

Продажи винодельческой продукции практически не изменились, уменьшившись всего на 0,3%.

В реализации пивной продукции, сидра и медовухи наблюдается рост: в 2022 году на душу приходилось 60,1 литра, годом позже уже 63,4 литра (+5,5%).

Взято отсюда

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