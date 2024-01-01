Жители Алтайского края в этом году столкнулись с дефицитом горок

С одной стороны, из-за того, что мало снега, с другой – некоторые так и не разобрались, можно ли самим возводить горки или нет.

В инспекции Гостехнадзора рассказали, что согласно требованиям закона, горки выше трёх метров считаются аттракционом. Кататься на таких можно только в присутствии двух администраторов. Раз в год горку нужно проверять и получать на неё документы. Официально горок-аттракционов в крае всего пять. Самая известная – в Егорьевском районе, есть ещё в Барнауле, Рубцовске, Алейске и Советском районе. Есть горки, которые считаются детским игровым оборудованием – это металлические конструкции, например, на детских площадках. Их тоже регулярно проверяют. Во дворах смотреть за безопасностью горок должны управляющие компании. Важно, чтобы спуск не выходил на проезжую часть, и чтобы на пути катающихся не было преград и посторонних предметов.

Елена Тарасова

Взято отсюда.

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