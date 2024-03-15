Жители Алтайского края в Масленичную неделю ринулись искать блинные рецепты

Специалисты фиксируют повышенный интерес интернет-пользователей из Сибири к поиску рецептов блинов в разгар Масленичной недели

Жители Сибири в целом и Алтайского края в частности стали активнее посещать кулинарные сайты во время Масленичной недели. Прирост объема данных за последние семь дней составил 19%. Такой тренд выявили специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные по использованию мобильного трафика на популярных ресурсах с рецептами.

Наибольшей популярностью у сибиряков второй год подряд пользуется сайт Eda.ru, потребление интернет-трафика здесь увеличилось на 11%. Абоненты израсходовали на этом сайте более трети от общего объема данных. Второе место удерживает RussianFood, который за год прибавил 25%. На третью строчку вышел сайт 1000.menu. На этом ресурсе пользователи потратили в три раза больше гигабайт мобильного интернета, чем в прошлом году, когда праздновали проводы зимы.

Рейтинг сибиряков, увлеченных поиском идеального рецепта блинов, выглядит так:

1. Красноярский край (23% от общего объема данных);

2. Кемеровская область (18%);

3. Алтайский край, жители которого в прошлом году занимали второе место (17%);

4. Новосибирская область (15%);

5. Омская область (10%);

6. Томская область (9%);

7. Хакасия (5%);

8. Тыва (2%);

9. Республика Алтай (1%).

По данным сотового оператора, рост абонентской интернет-активности сибиряков на кулинарных сайтах составил 31% год к году.

Также в преддверии Масленицы увеличился на 9% интернет-трафик и на сайтах по доставке продуктов. В топе по количеству израсходованных гигабайт – “Самокат”, “Лента” и Metro.

погода на 10 , погода ростов ,

Взято отсюда