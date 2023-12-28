Рождество. Новый год. Елка Фото: Unsplash.com

На новогодних праздниках продолжат работать, согласно опросу, преимущественно водители и специалисты ресторанно-гостиничного бизнеса

В Алтайском крае больше половины работников (62%) намерены отдыхать дома, сделали выводы специалисты службы исследований hh.ru по данным опроса. Еще 9% отправятся в путешествия, из них 7% – по России, 2% – за границу.

Чаще всего домашний отдых планируют юристы, представители среднего и высшего менеджмента, административный персонал, а также специалисты по подбору персонала.

Путешествовать по стране запланировали преимущественно работники науки и образования. Чаще всего планируют поездки в Москву и Санкт-Петербург.

При этом 20% алтайских сотрудников на новогодних праздниках продолжат работать: 9% – на своей основной работе, чаще это водители и специалисты ресторанно-гостиничного направления. Еще 11% будут подрабатывать, среди них преобладают маркетологи.

Ранее по результатам опроса стало известно, что в Алтайском крае 28% работников ожидают новогоднюю премию.

Взято отсюда