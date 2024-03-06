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Жители Алтайского края уже начали голосовать на президентских выборах

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Более 230 тысяч жителей Алтайского края хотят проголосовать за президента через Интернет. Еще 10 тысяч планируют воспользоваться механизмом “Мобильный избиратель”

Меньше чем через 10 дней по всей России распахнут свих двери около 97 тысяч избирательных участков, 1,7 тысяч из них заработают в Алтайском крае. В дни выборов президента, с 15 по 17 марта, на них ждут активный поток избирателей.

Подготовка к выборам началась задолго. Сейчас уже начали голосовать жители труднодоступных населенных пунктов. Свои голоса отдали 34 избирателя из села Усть-Чарыш Усть-Пристанского района.

На следующей неделе участковые комиссии прибудут с визитом еще в два отдаленных поселка – Кедровку в Ельцовском районе и Тигирек в Краснощековском. У остальных избирателей края голосовать досрочно права нет. Зато в официальные дни выборов будет возможность отдать свой голос удаленно. Предварительно для этого нужно подать заявление, что сделали уже 230 тысяч человек или 13% от общего числа избирателей края.

“До 11 марта 2024 года идет сроки подачи заявлений на ДЭГ. Заявление подавать обязательно, если избиратель желает выбрать такую форму, потому что ДЭГ идет с помощью федеральной электронной платформы, единого портала “Госуслуг”, – пояснила председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

И все же большинство жителей региона предпочитают голосовать традиционно, на избирательных участках, отмечают в избиркоме. Но не все смогут проголосовать по месту прописки — около 10 тысяч человек воспользовались сервисом “Мобильный избиратель”. Он позволяет выбрать удобный участок по месту фактического нахождения. Для этого также потребуется подать заявление.

7 марта для участковых избирательных комиссий завершается большой этап работы – подомовой обход. Сотрудники УИКов информировали жителей о днях проведения выборов и возможных способах голосования, а также сверяли списки избирателей. К таковым в Алтайском крае относится порядка 1,77 млн человек.

Взято отсюда

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