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Жители Алтайского края заключили более 50 тысяч ипотечных сделок в 2023 году

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Жители Алтайского края заключили более 50 тысяч ипотечных сделок в 2023 году

Ипотека. Недвижимость Фото: Unsplash.com

Рекордными по продаже жилья в ипотеку стали август и сентябрь 2023 года, но затем произошел резкий спад. Специалисты связывают это с повышением процентной ставки

По итогам 2023 года в Алтайском крае заключили более 50 тысяч ипотечных сделок, сообщают “Вести-Алтай”. Примечательно, что эта цифра уступила показателям 2022 года.

Рекордными по продаже жилья в ипотеку стали август и сентябрь 2023 года, но после этого последовал резкий спад. Такую динамику специалисты объяснили повышением процентной ставки.

Вместе с этим Алтайский край стал одним из 30 пилотных регионов, участвующих в проекте “Земля для туризма”. В рамках этого направления в регионе формируется реестр земель, потенциально подходящих для баз отдыха и курортов.

В целом никем не занятой земли в регионе сейчас около 3 тысяч гектаров, которые могут быть выданы как льготным категориям граждан, так и застройщикам.

Взято отсюда

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