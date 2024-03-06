Жители Алтайского края заплатили более 1,3 млрд руб. штрафов ГИБДД в 2023 году

Большую часть нарушений зафиксировали дорожные фото- и видеокамеры
Более 1,3 млрд рублей штрафов за нарушение ПДД заплатили жители края в 2023 году, сообщает «Вести Алтай» со ссылкой на данные регионального управления ГИБДД.
Большую часть нарушений при этом зафиксировали дорожные фото- и видеокамеры – это почти 1,5 миллиона штрафов на более чем 990 млн рублей.
Самая частая причина назначения штрафов – превышение скорости на трассах, особенно летом. В городах – нарушение правил проезда пешеходных переходов и перекрестков: проезд на красный или пересечение стоп-линии.
Ежегодно количество постановлений о вынесении штрафов за нарушение дорожных правил увеличивается примерно на треть, отмечают в ведомстве. Связывают это с расширением сети комплексов фото- и видеофиксации нарушений.
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