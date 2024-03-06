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Жители Алтайского края заплатили за нарушения ПДД больше миллиарда штрафных рублей

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Жители Алтайского края заплатили за нарушения ПДД больше миллиарда штрафных рублей

Инспектор ДПС. Полиция. Фото: Анна Меньшикова

Самой частой причиной штрафов называют превышение скорости на трассах. В городах водители чаще пренебрегают правилами проезда пешеходных переходов и перекрестков

Жители Алтайского края в 2023 году заплатили более 1,3 млрд рублей штрафов за нарушение ПДД, сообщают “Вести Алтай”.

Большую часть нарушений зафиксировали дорожные фото– и видеокамеры. Это почти 1,5 миллиона штрафов на более чем 990 млн рублей. Самая частая причина – превышение скорости на трассах. В городах водители, как правило, игнорируют правила проезда пешеходных переходов и перекрестков.

Ежегодно количество постановлений о вынесении штрафов за нарушение дорожных правил увеличивается примерно на треть, отметили в Госавтоинспекции. Полицейские связывают это с расширением сети комплексов фиксации нарушений.

Ранее в управлении юстиции Алтайского края раскрыли суммы штрафов по административным делам за 2023 год.

Взято отсюда

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