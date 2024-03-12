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Жители алтайского поселка досрочно проголосовали на выборах Президента России

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Жители алтайского поселка досрочно проголосовали на выборах Президента России

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. 10 марта на выборах Президента Российской Федерации досрочно проголосовали жители поселка Тигирек Краснощековского района.

Весь день был сильный ветер, снег с дождем. Члены участковой избирательной комиссии №1025 Александр Нехорошев и Наталья Гудимова три часа добирались в поселок на снегоходах. Их сопровождал сотрудник полиции. Несмотря на сложные погодные условия, члены УИК дошли до каждого избирателя, находящегося в этот день в поселке, отмечают в Избирательной комиссии Алтайского края.

Напомним, досрочное голосование на выборах Президента Российской Федерации организовано также для жителей сел Кедровка Ельцовского района и Усть-Чарыш Усть-Пристанского района. Они, как и Тигирек, находятся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с этими населенными пунктами затруднено.

Источник: Официальный сайт Правительства Алтайского края.

Взято отсюда.

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