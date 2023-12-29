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Жители алтайского села обеспокоены отменой двух автобусов

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Жители алтайского села обеспокоены отменой двух автобусов

Автобус в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Жители села отметили, что многие люди на автобусах возят детей в школу, детсад, сами ездят на работу. Для них это очень важные маршруты

Жители села Березовка Первомайского района взволнованы тем, что с 1 января уберут два автобусных маршрута: №110 и 111, сообщает Telegram-канал “Барнаул №1”.

По словам местной жительницы, для жителей села это очень важные маршруты.

“Они не будут доезжать до нашего села, а будут ездить только в границах города Новоалтайска! У нас очень много людей, который ездят в Алтайку на работу, отвозят детей в садик, школу, спортшколу и другие образовательные заведения, теперь, чтобы добраться до ближайшей остановки этих маршрутов, придется идти через федеральную трассу. А данная дорога с очень большим потоком машин,” – пожаловалась женщина.

Сельчане просят властей и перевозчиков обратить внимание на проблему.

Ранее сообщалось, что в Барнауле проезд на маршрутах, работающих по нерегулируемым тарифам, подорожает до 35 рублей с 1 января.

Взято отсюда

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