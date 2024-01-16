Жители алтайского села почти 20 лет ждали мобильной связи

Жители Берёзовки Тюменцевского района почти 20 лет ждали, когда в их селе появится мобильная связь. Удивительно, но решить проблему удалось всего одним телефонным звонком.

Ждали 20 лет

Андрей Кондрухов, житель Берёзовки, переехал в Алтайский край из Кузбасса в 2002 году. Первое неудобство, на которое он обратил внимание, – отсутствие мобильной связи. Уже тогда мужчина обращался в сотовую компанию, писал письма, звонил на их горячую линию. Он был даже готов предоставить свою территорию для размещения вышки. Но результата его старания не приносили.

Отсутствие мобильного соединения было причиной множества хлопот жителей села. А порой невозможность позвонить доставляла не только неудобства, но и опасность.

– У нас как-то зимой мужчина на машине слетел с трассы. Он получил несколько серьезных травм. А на помощь никак не позвать – связь не ловит. Хорошо, мимо люди проезжали. Помогли. Но история могла закончиться плачевнее. На улице тогда сильные морозы стояли, – вспоминает Кондрухов.

А о банальных неудобствах и говорить не стоит. У мужчины небольшое фермерское хозяйство, он много времени проводит на поле. Бывает, нужно какую-то запчасть привезти, а попросить об этом возможности нет. Так и гонял технику туда-обратно, когда такой пустяковый вопрос можно решить одним звонком.

С просьбами об установке базовой станции Андрей обращался и к местным властям, и к краевым. Но результата и это не приносило.

– Мы добивались появления сотовой связи в нашем селе почти 20 лет, – рассказывает глава березовского сельского совета Сергей Кайзер. – Операторы, как один, отвечали, что население здесь меньше пяти тысяч, поэтому строить вышку в Берёзовке нецелесообразно. При этом телефоны были у многих жителей. Мы часто выезжали в райцентр, в Барнаул, там-то сеть ловит хорошо. Поэтому смартфонами все-таки пользовались, но нерегулярно.

Решили за месяц

Два года назад в соседнем селе Сосновка установили базовую станцию по программе «Устранение цифрового неравенства». Там проживает менее 500 человек, и населенный пункт смог участвовать в этом проекте. А Берёзовка с населением более 800 жителей почему-то не подходила по условиям.

Андрей Кондрухов решил не мириться с такой несправедливостью и продолжил говорить о проблеме, надеясь на ее решение. В конце прошлого года он обратился на Прямую линию губернатора края Виктора Томенко. Мужчина просил обеспечить жителей села современной сотовой связью и мобильным Интернетом.

«Запрос абсолютно логичный. Качественная связь – вопрос не только удобства, но и в некоторых случаях жизненной необходимости. Провели переговоры с операторами. Совместно с администрацией района определили участок для установки базовой станции. На прошлой неделе завершился монтаж телекоммуникационного оборудования. Теперь жители села будут обеспечены связью», – недавно написал в соцсетях губернатор.

С момента обращения на Прямую линию прошло всего полтора месяца, а мобильная связь в Берёзовке уже работает. Любопытно, но, по словам директора Алтайского отделения ПАО «ВымпелКом» Алексея Мартынова, установка вышки в селе была запланирована еще до звонка главе региона.

– В 2024 году одним из направлений нашей инвестиционной программы было выбрано развитие связи в малых населенных пунктах. Берёзовка входила в проект, работы хотели выполнить летом. Но после Прямой линии компания решили скорректировать график и установить оборудование в начале года, – пояснил он.

Уже неделю жители Берёзовки могут звонить близким, смотреть фильмы в Интернете и читать новости на сайте «Алтайской правды». Связь наконец появилась! Теперь иной раз сельчане пугаются, когда телефон в кармане зазвонит. Не привыкли они еще к таким технологиям. При этом в Тюменцевском районе осталось три населенных пункта, где мобильная связь пока неустойчива.

– Интернет есть во всех селах: где-то установлены Wi-Fi-столбы, где-то – базовые станции. Что касается мобильного соединения, его за последние годы получили шесть малых сел. Думаю, в ближайшие год-два и на оставшихся территориях будут установлены вышки. Уже есть договоренность с оператором, – сообщил глава района Иван Дитц.

Связь в каждый дом

За последние два года базовые станции установили в 139 селах Алтайского края, 79 – в прошлом году. Работы ведутся по проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0». Участвовать в нем могут населенные пункты с населением до 500 жителей. Именно из-за этого ограничения жители Берёзовки так долго добивались установки вышки на их территории. Но, как показывает практика, в некоторых случаях необходим индивидуальный подход к проблеме.

Выбирают населенные пункты для подключения только при участии жителей. На «Госуслугах» ведется голосование за районы и села, в которых появится Сеть.

– Отдать голос можно не только через «Госуслуги». Не у всех есть возможность выйти в онлайн, поэтому люди голосуют и по почте, подписав коллективное письмо в адрес Минцифры РФ.

В прошлом году 16 тысяч жителей нашего региона приняли участие в опросе – из них 60% проголосовали электронно и около 40% – через почту, – сообщил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

План на текущий год уже определен. В 2024-м еще 28 населенных пунктов нашего региона будут подключены к мобильной Сети.

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Взято отсюда.

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