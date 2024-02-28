Почта России Фото: Виталий Барабаш

Новый график работы почтового отделения расстроил местных жителей, которые попросту не успевают воспользоваться его услугами

Жители села Зонального Зонального района пожаловались, что в населенном пункте сократился график работы почтового отделения, сообщают “Вести Алтай”.

По словам местных жителей, согласно изменениям почта стала работать три раза в неделю всего по три часа.

При этом местные жители отмечают, что из-за сокращенного графика они не успевают воспользоваться услугами: забрать посылки, оплатить коммунальные услуги и т.д.

С этой проблемой они обратились к журналистам, чтобы придать ситуацию огласке и решить вопрос.

Ранее “Толк” писал, что в Алтайском крае кризис почты начался в первой половине 2023 года: тогда закрылось более 180 отделений, около 400 сотрудников уволились из-за низких зарплат. Позже, в августе, руководитель регионального управления почтовой службы сообщил, что часть отделений уже заработала, остальные – также откроются. Сейчас в ведомстве уточнили, что штат сотрудников укомплектован.

Взято отсюда