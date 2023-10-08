Очередь в дендрарий Фото: t.me/vestialtay

Жители Барнаула торопятся поймать последние теплые деньки перед предстоящими осенними холодами. К слову, синоптики обещали снег уже в конце месяца

В субботу, 7 октября, жители Барнаула массово ринулись на прогулку в дендрарий, сообщает “Вести 22”.

“Сегодня дендрарий очень популярен у горожан”, – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что на кассу дендрария скопилась огромная очередь из желающих посетить зеленую зону.

Отметим, что синоптики предупреждали, что в Алтайском крае на выходных будет тепло под +20 градусов.

Ранее сообщалось, что в Барнауле из-за теплой погоды вновь зацвели одуванчики.

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