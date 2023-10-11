Таракан Фото: t.me/chb_brn

Горожанка сделала кадры, на которых видно, как таракан бежит по стене детского сада. По словам женщины, это не единственный замеченный экземпляр

Жительница Барнаула рассказала, что в детском саду №239 (Ядринцева, 74) по стенам ползают тараканы, сообщает “Черное и Белое” в Telegram.

“Ну сколько может это продолжаться? Детский сад номер 239 г. Барнаула. Тараканы ходят, как будто так и надо…” – отметила автор сообщения.

Горожанка призвала Роспотребнадзор и прокуратуру обратить внимание на проблему.

В администрации города пояснили, что в комитете по образованию создали комиссию, которая проведет проверку в детском саду. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

Ранее краевой Роспотребнадзор вынес предостережение барнаульскому детсаду №63 (ул. Гоголя, 240а) после жалоб родителей на тараканов. По словам горожан, тараканы обитают в основном в детских шкафчиках для одежды. Сотрудники ведомства и комитета по образованию провели проверку. В итоге в дополнение к текущей дезинсекции в детсаду провели внеплановую обработку.

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