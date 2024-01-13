Жители Барнаула могут отметить Старый Новый год в зоопарке

Барнаульцев приглашают встретить Старый Новый год 14 января в зоопарке «Лесная сказка».

Директор зоопарка Сергей Писарев подготовил интересную развлекательную программу для всей семьи. Мероприятие «Старый Новый год» начнется в 12:00 у центрального входа в зоопарк.

Напротив юрты разместится призовой аттракцион «Алёнка», где за ловкость и меткость можно будет получить вкусный подарок. Напротив вольеров с львами можно будет сыграть в мини-хоккей. А в юрте Деда Мороза пройдет мастер – класс по изготовлению «Новогодней звёзды».

В 12:30 у вольеров с Бенгальскими тиграми гостей праздника ждет экскурсия, которую проведут Сергей Писарев и приглашенный Дед Мороз.

Кроме того, гостей будут угощать горячим глинтвейном.

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Взято отсюда.

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