Жители Барнаула начали избавляться от новогодних елок

Фото: Barnaul 22

Не успели подойти к концу долгие новогодние выходные, как местные жители уже начали избавляться от одного из главных символов праздника

В Барнауле стали замечать первые выброшенные новогодние деревья, пишет Barnaul 22 в Telegram -канале.

“Первый пошел”, – отметил один из местных жителей.

Горожанин опубликовал фото, на котором видно, что елку, которая уже изрядно засохла, оставили у подъезда рядом с другим мусором.

При этом подписчики в комментариях рассказали, что видят выброшенные деревья уже 1 января.

Напомним, что 20 января в Барнауле новогодние деревья можно будет сдать на переработку.

Взято отсюда.

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