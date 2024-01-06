Жители Барнаула начали избавляться от новогодних елок

Фото: Barnaul 22
Не успели подойти к концу долгие новогодние выходные, как местные жители уже начали избавляться от одного из главных символов праздника
В Барнауле стали замечать первые выброшенные новогодние деревья, пишет Barnaul 22 в Telegram -канале.
“Первый пошел”, – отметил один из местных жителей.
Горожанин опубликовал фото, на котором видно, что елку, которая уже изрядно засохла, оставили у подъезда рядом с другим мусором.
При этом подписчики в комментариях рассказали, что видят выброшенные деревья уже 1 января.
Напомним, что 20 января в Барнауле новогодние деревья можно будет сдать на переработку.
Взято отсюда.
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