Жители Барнаула отдали больше 1800 голосов за благоустройство территории на ул. Шумакова

Федеральный онлайн-сервис зафиксировал почти 2 тыс. голосов, отданных барнаульцами за благоустройство запущенного пространства в Индустриальном районе.

Голосование стартовало 15 марта на сайте za.gorodsreda.ru . В нем приняли участие более 5 тыс. человек. Желают видеть территорию за торговым центром "Европа" более презентабельной почти 2 тыс. барнаульцев. Она лидирует в списке объектов, которые вошли в проект «Комфортная городская среда».

На втором месте находится сквер на ул. Аванесова, третью строчку заняла зеленая зона Художественным музеем.

Отдать свой голос можно самостоятельно, предварительно авторизовавшись через портал «Госуслуги», а также с помощью волонтеров, рассказали в правительстве Алтайского края.

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