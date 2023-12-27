За несколько дней до главного зимнего праздника барнаульцы поделились своими планами на новогоднюю ночь и рассказали о самом запоминающемся торжестве в их жизни

До Нового года остается несколько дней. Однако многие еще только приступили к поиску подарков и закупке продуктов на новогодний стол. Где и как намерены встречать праздник барнаульцы, а также какое торжество и почему стало для них самым запоминающимся? Съемочная группа телеканала “Толк” спросили у самих горожан.

“Я всегда праздную в кругу семьи, уже 25 лет. И ни разу не было иначе”, – признался житель Барнаула.

“31 декабря мы, по традиции, ходим в баню. А уже в 10 вечера садимся за стол встречать Новый год”, – рассказала собеседница телеканала “Толк”.

“Для меня самые запоминающиеся новогодние праздники были в детстве. Детские годы самые прекрасные и самые замечательные”, – поделился житель Барнаула.

“От следующего года, конечно, ждем чудес. Будем загадывать желания, чтобы все исполнилось. Здоровья всем, мира и любви. Чтобы каждый человек, чего бы ни пожелал в новогоднюю ночь, пусть все исполнится”, – резюмировала собеседница телеканала “Толк”.

Взято отсюда