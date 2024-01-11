Личный прием граждан Фото: altai.spravedlivo.ru

Депутат Госдумы Александр Терентьев провел первый в этом году личный прием граждан. Поступили вопросы, касающиеся коммунальной сферы, пенсий, земельного законодательства и др.

Жители барнаульского дома на улице Юрина, 208 пожаловались депутату Госдумы Александру Терентьеву на управляющую компанию, которая, по их мнению, незаконно собрала деньги с квартир, сообщает пресс-служба регионального отделения партии “Справедливая Россия – За правду”.

По словам обратившихся, УК ДЕЗ-2 незаконно собрала с собственников средства за некую генеральную уборку, которая, по словам жильцов, не проводилась в их доме, но обошлась им в сумму больше 50 тысяч рублей.

Жительница дома попросила народного избранника помочь им добиться правды и вернуть деньги, списанные за неоказанную услугу. Женщина утверждает, что УК даже поставила ее подпись на акте, хотя она в это время находилась за городом. Под обращением подписались более 30 жильцов. Александр Терентьев подготовил депутатский запрос в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Напомним, что Терентьев уже помогал этому дому возвращать деньги, которые УК в течение года незаконно собирала с собственников – путем повышенного тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества. Тогда удалось восстановить справедливость и вернуть около полумиллиона рублей.

Еще один барнаулец обратился с вопросом по начислению пенсии. По его расчетам, сумма должна быть больше. Пенсионер попросил Александра Терентьева инициировать “полную проверку его пенсионного дела”, чтобы ему пересчитали пенсию в большую сторону. Все необходимые документы он готов предоставить специалистам Социального фонда. Депутат уже направил свой запрос по компетенции.

Также депутат рассмотрел несколько дел по жалобам бюджетников на заработную плату и условия труда. Так, неверные начисления стимулирующих удалось вскрыть при помощи прокуратуры в Топчихинской ЦРБ. Депутат оставит тему в зоне своего внимания.

Также Терентьев выдал поручение помощнику о подготовке документов в суд по заработной плате сторожа детского сада Барнаула.

Изучив жалобы из Каменского и Шипуновского районов, думец взял в проработку для законодательного урегулирования вопрос об увеличении количества квартир в многоквартирных домах для возможности осуществления в них непосредственного управления.

Семья, занимающаяся сельским хозяйством в Чарышском районе, столкнулась с проблемой доставки кормов животным из-за перекопа дороги. Александр Терентьев обратился в полицию и прокуратуру края.

Также депутат рассмотрел итоги прокурорских проверок в связи с ненадлежащим состоянием дорог в Шипуновском районе. Результаты предпринятых органами власти действий депутат оставил на своем контроле.

Общественная приемная депутата Госдумы Александра Терентьева работает по адресу: 656043, г. Барнаул, пр. Социалистический, 26. ️ 8(3852) 56-95-10; e-mail: tab_d@mail.ru



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