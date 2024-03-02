Жители Барнаула предпочитают безналичную оплату в общественном транспорте

Более 80 млн. поездок по городу барнаульцы совершили за безналичный расчет в 2023 году. Об этом рассказали на совещании в мэрии краевой столицы.

В администрации Барнаула прошло совещание властей города и руководителей транспортных предприятий. Перевозчики и представители «Центранса» обсудили итоги работы городского общественного транспорта в минувшем году.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи города Валерия Ведяшкина, более 80 млн поездок барнаульцы совершили за безналичный расчет.

Администрация города рассмотрела жалобы и обращения граждан, особое внимание уделив утреннему и вечернему «часу пик». Перевозчики обсудили вопросы культуры обслуживания пассажиров, провели работу над ошибками по поводу заметных ДТП.

Начальник отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по городу Барнаулу Андрей Миронц сообщил: по итогам прошедшего года количество ДТП с участием общественного транспорта снизилось.

Профильный комитет мэрии регулярно проводит рейды по городу, разбирает претензии граждан, направляет в надзорные органы требования об оплате штрафов. В 2023 году перевозчикам Барнаула направлено более 100 претензий, 10 предостережений в рамках муниципального контроля, 45 требований об оплате штрафов. Работа в данном направлении будет усилена и продолжена.

Для улучшения транспортного обслуживания жителей города в 2024 году власти выделят более 750 млн рублей. Часть направят на долгосрочные контракты, заключенные в конце 2023 года. Одно из главных условий субсидии – обновление городского подвижного состава. В 2023 году обновили 8 единиц техники, в 2024 году 2 единицы.

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