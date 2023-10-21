Обследование здоровья Фото: zdravalt.ru

Обследование проведут специалисты краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Каждый обратившийся получит развернутую консультацию терапевта

В Барнауле 23 октября в здании ТЦ “Старый базар” будет работать выездная медицинская бригада, сообщили в минздраве Алтайского края.

Жители и гости краевой столицы смогут пройти профилактическое медицинское обследование бесплатно. С собой нужно взять только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В обследование входит определение уровня глюкозы в крови, проверка работы сердца, мышечной силы рук, содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе, внутриглазного и артериального давления и так далее.

Медики будут работать на проспекте Ленина, 1а (1-й этаж) с 12.00 до 17.00.

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