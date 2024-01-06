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Жители Барнаула стали чаще замечать белок

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Жители Барнаула стали чаще замечать белок

Известный алтайский орнитолог Алексей Эбель поделился на своей странице ВКонтакте замечаниями по поводу увеличения числа белок в Барнауле.

По словам биолога, в последние годы в парковых зонах Барнаула резко выросло количество белок-телеуток. Примечательно, что в «Изумрудном» и «Юбилейном» это произошло после проведения работ по благоустройству. При этом кормушек больше не стало. Интересная ситуация наблюдается с беличьем жильем.

«В «Изумрудном» снос аварийных деревьев с дуплами совпал с развешиванием беличьих домиков, а в «Юбилейном» несмотря на наличие достаточного количества старых деревьев, белки стали строить настоящие гайно в верхней части крон лиственниц», – отмечает Алексей Эбель.

Эксперт предполагает, что это может быть связано с отсутствием внутри парка вечнозелёных хвойных деревьев, поскольку телеутки всё-таки обитают в основном в сосновых лесах и строительство «открытого взору» жилья для них нехарактерно. Кроме того, на численность могли повлиять бродячие кошки.

Отметим, что за одну лишь прогулку по «Юбилейному» Алексей Эбель заметил сразу 5 белок и стал свидетелем милой беличьей свадьбы. Во время нее самец с самкой устраивают «прятки» чаще всего в нижней части крупных деревьев. Они могут несколько минут «крутиться» вокруг ствола, при этом не выказывая никакой агрессии. Но стоит заинтересоваться этим самцу с соседней территории, как тут же начинается настоящая погоня, а то и полноценная стычка.

Фото: Алексей Эбель

Фото: Алексей Эбель

К слову, беличья свадьба является одним из признаков приближающейся весны.

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Взято отсюда.

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