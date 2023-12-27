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Жители Барнаула заметили на небе след необычной формы

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Некоторых жителей краевой столицы заинтересовал след в небе от пролетевшего по необычной, кажущейся загнутой траектории самолета

Жители Барнаула заметили на небе след необычной формы. Фото опубликовали в комментариях сообщества “Инцидент Барнаул” во “ВКонтакте”.

Автор одной из фотографий поинтересовался, что это за странная полоса, на что получил однозначный ответ: это след от пролетевшего по необычной траектории самолета.

Ранее горожане заметили полосу от самолета, но идущую с некоторых ракурсов вертикально.

Взято отсюда

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