Некоторых жителей краевой столицы заинтересовал след в небе от пролетевшего по необычной, кажущейся загнутой траектории самолета

Жители Барнаула заметили на небе след необычной формы. Фото опубликовали в комментариях сообщества “Инцидент Барнаул” во “ВКонтакте”.

Автор одной из фотографий поинтересовался, что это за странная полоса, на что получил однозначный ответ: это след от пролетевшего по необычной траектории самолета.

Ранее горожане заметили полосу от самолета, но идущую с некоторых ракурсов вертикально.

Взято отсюда